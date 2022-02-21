Калужане зарегистрировали первые квартиры на карте помощи жителям Донбасса

Утром в понедельник, 21 февраля, телеканал RT запустил онлайн-карту помощи украинцам, которые уезжают с территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

Все желающие могут зарегистрироваться в качестве волонтеров, которые готовы помочь во временном размещении.

Калужане уже откликнулись на призыв о помощи. В Калуге местная жительница готова предоставить комнату на площади Победы. В Малоярославце семья может приютить детей или женщину с малышами. В Мосальском районе переселенцам готовы дать дом.

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