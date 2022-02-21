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Мероприятия Года культурного наследия народов России пройдут в Калужской области в 2022 году

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.02.2022 12:02 0 420
Мероприятия Года культурного наследия народов России пройдут в Калужской области в 2022 году

Проведение в Калужской области мероприятий Года культурного наследия народов России обсудили в понедельник, 21 февраля, на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владислав ШАПША.

- Для Калужской области, с нашим богатым историко-культурным наследием, это очень актуальная тема, - уверен губернатор. - Поэтому важно наполнить программу культурных мероприятий, запланировать проекты, которые направлены на развитие и сохранение национальной культуры. Привлечь к этой работе национально-культурные объединения и молодежь. Для жителей области нужно предоставить все возможности, чтобы они смогли ознакомиться с тем огромным достоянием, которое делает нас единым народом. 

Министр культуры Калужской области Павел СУСЛОВ сообщил, что уже готов план мероприятий, состоящий более чем из 100 пунктов. Они пройдут во всех районах. Мероприятия тематически распределены по календарным месяцам. 

Торжественное открытие Года культурного наследия в нашем регионе состоится в марте на сцене Дома народного творчества и кино «Центральный» в Калуге. В этот день стартует культурная эстафета передачи символа Года от одного муниципального образования другому. 

Запланированы ярмарки, карнавальные шествия, народные гуляния, показы спектаклей, фестивали сельских подворий, событийные мероприятия на туристических объектах.

В Думиничах откроется Центр «Хлудневской игрушки». 

Калужские представители примут участие в крупных всероссийских проектах: Конгрессе фольклористов, Детской фольклориаде, Фестивале любительских творческих коллективов, выставке-ярмарке народных художественных промыслов России «Ладья».

Вернется символ Года в Калугу в декабре, когда на сцене филармонии состоится большой концерт. Участие в нем примет оркестр русских народных инструментов им. Е. Тришина, Академический хор и солисты филармонии.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства.
Опубликовано: 21.02.2022 12:02 0 420
Тэги: общество область
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