Шапша поручил завершить модернизацию региональной медицинской информационной системы

В понедельник, 21 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША в режиме видеоконференцсвязи провел заседание регионального правительства. Одна из главных тем обсуждения - промежуточные итоги модернизации государственной информационной системы «Региональная медицинская информационная система Калужской области». С докладом выступил министр здравоохранения области Константин ПАХОМЕНКО.

Медицинские организации области перешли на Единую цифровую платформу (ЕЦП) в декабре 2021 года.

- В настоящее время в Калужской области все государственные бюджетные медицинские организации переведены на новую цифровую платформу и имеют равные возможности в плане цифровой организации своей работы, - пояснил Пахоменко - В общую платформу вошла и Клиническая больница № 8 ФМБА России, что позволяет создать единое информационное пространство и обеспечить единый медицинский сервис для всех пациентов калужского здравоохранения, включая город Обнинск.

На данный момент ЕЦП представляет собой более 100 подсистем и модулей, направленных на достижение целевых показателей федерального проекта «Создание единого цифрового контура здравоохранения на основе ЕГИСЗ».

С помощью системы можно управлять потоками пациентов, оценивать заболеваемость, доступность медпомощи, проводить мониторинг основных показателей деятельности учреждений, анализировать данные.

Пациентам внедрение сервисов позволяет пользоваться услугами Единой регистратуры «122», получать телемедицинские консультации, выписывать электронные рецепты, дистанционно открывать больничные листы и т.д.

Как рассказал Пахоменко, дистанционно уже оформлено 80 тысяч льготных рецептов и открыто 7500 больничных. Министр также отметил, что в настоящее время проведена интеграция с системой по выписке электронных рецептов для обычных (не льготных) препаратов и медизделий. С 16 февраля в Калужской городской больнице № 5 начали их выписку. В ближайшее время к системе подключатся все поликлиники.

- Благодаря внедрению Региональной медицинской информационной системы пациенты получили возможность выбора способа получения медицинской услуги-информации: это и мобильное приложение «К врачу», и мобильное приложение «Гостелемед», портал «Регистратура 40», портал «Госуслуги», это номер «122», голосовой помощник и чат-бот в Телеграм, - сообщил Пахоменко. - Такой подход дает возможность получить помощь при любом количестве обращений. При этом вся информация находится в одном месте – на Единой цифровой платформе.

Владислав Шапша заявил, что рассчитывает на хорошие результаты.

- Большая часть пути пройдена, но рапортовать, что все работы закончены, пока рано, - прокомментировал губернатор. - Мы это видим по тем жалобам и обращениям, которые поступают от жителей.

Систему обещают доработать в феврале.

- Мы уже на финише практически находимся. Важно эту последнюю милю пройти, не снижая темпов, и получить хороший результат, - заявил губернатор.

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