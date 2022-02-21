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Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 14:14 0 647
Глава Калуги вручил памятную медаль ветерану войны

21 февраля, накануне Дня защитника Отечества Глава городского самоуправления Калуги Юрий Моисеев вручил памятную медаль «80 лет освобождения Калуги» ветерану Великой Отечественной войны Николаю Ивановичу Фролову. 

25 февраля Николаю Ивановичу исполнится 97 лет. 

- Я помню декабрь 1941 года, после освобождения Калуги в нашу деревню пришли красноармейцы и спросили нас: есть ли немцы в деревне? Немцев у нас не было, они не останавливались на отдых в деревнях рядом с лесом, боялись партизан, – рассказал Николай Иванович. – Вскоре после этого в армию призвали моего отца, а затем и я был призван в армию и попал на фронт.

В одном из боёв Николай Иванович был тяжело ранен, шесть месяцев находился на лечении в госпитале. 

После войны он вместе с семьей жил в Калуге, работал на Калужском Радиоламповом заводе. После выхода на пенсию переехал к дочери в Воротынск.

- Поздравляю вас с наступающим Днём защитника Отечества, ветераны Великой Отечественной войны как никто другой заслуживают этого высокого звания. В тяжелейших условиях вы проявили беспримерную отвагу и героизм, отстояли свободу нашей Родины, – обратился к ветерану Юрий Моисеев.  

Юрий Моисеев пожелал Николаю Ивановичу крепкого здоровья, счастья и благополучия, вручил медаль и подарки к празднику.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 14:14 0 647
Тэги: городская дума
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