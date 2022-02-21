Калужская область подготовилась к приему переселенцев из ДНР и ЛНР

В понедельник, 21 февраля, губернатор Калужской области Владислав ШАПША провел первое заседание оперативного штаба по организации помощи людям, вынужденно покинувшим территорию Украины и прибывшим в наш регион.

По информации начальника Главного управления МЧС России по Калужской области Владислава БЛЕСНОВА, на территорию России в настоящее время приехало около 61 тысячи жителей юго-востока Украины. Их принимают 15 российских регионов. Калужская область также готовится разместить у себя таких граждан.

На данный момент организованные группы украинцев в наш регион не прибывали.

По информации правительства, проведено уточнение сил и средств, необходимых для приема вынужденных переселенцев. Определены места пунктов временного размещения, спланировано выделение автобусов на транспортировку прибывающих людей, решается вопрос обеспечения вынужденных переселенцев сим-картами.

Учреждения социальной защиты населения, подведомственными министерству труда и социальной защиты, окажут всю необходимую социально-психологическую и социально-педагогическую помощь, а также услуги по реабилитации детям-инвалидам. Помощь готовы оказать и некоммерческие организации.

- Готовы к приему людей, вынужденно покинувших территорию Украины, медицинские учреждения и образовательные организации – детские сады, школы, вузы, - подчеркнули в правительстве.



На заседании штаба Владислав Шапша отметил, что из-за обострившейся на юго-востоке Украины ситуации свои дома могут покинуть сотни тысяч жителей Донбасса.

- Мы не можем оставаться в стороне, когда женщины, дети, пожилые люди находятся в опасности, - заявил губернатор. - Наша область выразила готовность принять людей, эвакуированных из зоны боевых действий.

Шапша напомнил, что Калужская область ранее уже принимала на своей территории переселенцев.

- Я рассчитываю, что также слаженно и эффективно мы и этот этап пройдем, - заявил губернатор. - Среди эвакуированных много детей. Надо обязательно организовать образовательный процесс.

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