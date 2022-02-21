В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%
В Калужской области за неделю, с 14 по 20 февраля, 13 474 человека заболели ОРВИ. Это на 15,3% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.
Но на данный момент ситуация остается тяжелой. Пороговые значения превышены на 45,8%.
Больше половины всех случаев ОРВИ зафиксировано в Калуге – 7195. За неделю заболеваемость в городе снизилась на 20%.
В больницы с ОРВИ попали 32 человека.
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