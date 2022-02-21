В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%

В Калужской области за неделю, с 14 по 20 февраля, 13 474 человека заболели ОРВИ. Это на 15,3% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но на данный момент ситуация остается тяжелой. Пороговые значения превышены на 45,8%.

Больше половины всех случаев ОРВИ зафиксировано в Калуге – 7195. За неделю заболеваемость в городе снизилась на 20%.

В больницы с ОРВИ попали 32 человека.

Яркие фото читателей, весёлые видео, народные новости смотрите в нашем Инстаграме https://www.instagram.com/kp40.ru/. Подписывайтесь, делитесь фото и видео, рассказывайте о своих проблемах, потому что мы слышим вас, а нас слышат все!