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В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 11:59 2 302
В Калужской области заболеваемость ОРВИ за неделю снизилась на 15,3%

В Калужской области за неделю, с 14 по 20 февраля, 13 474 человека заболели ОРВИ. Это на 15,3% меньше, чем за предыдущий семидневный период, сообщили в понедельник в региональном управлении Роспотребнадзора.

Но на данный момент ситуация остается тяжелой. Пороговые значения превышены на 45,8%.

Больше половины всех случаев ОРВИ зафиксировано в Калуге – 7195. За неделю заболеваемость в городе снизилась на 20%.

В больницы с ОРВИ попали 32 человека.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 11:59 2 302
Тэги: общество статистика здравоохранение роспотребнадзор
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