В Калужской области 706 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 706 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 91 596, сообщили в понедельник, 21 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1346.

Госпитализированы за сутки 74 человека.

Выздоровели еще 205 пациентов. Всего с болезнью справился 69 997 калужан.

Вакцинированы от ковида, по последним официальным данным, 613 815 жителей Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 152 337 случаев коронавируса. За весь период - 15 522 756. Госпитализированы за сутки – 8835. Выписаны – 127 494, за весь период – 12 492 732. За последние сутки в стране от ковида умерли 735 человек, за все время – 346 235.

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