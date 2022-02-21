В Калужской области привились от коронавируса 613 815 человек

В субботу, 19 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 304 человека. Общее количество вакцинированных достигло 613 815, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 94,4%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 февраля.

В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 февраля 2022 года:

Жуковский район – 144,62%,

Боровский район – 138,53%,

Медынский район – 137,67%,

Думиничский район – 133,44%,

Перемышльский район – 128,61%,

Бабынинский район – 126,5%,

Барятинский район – 123,82%,

Спас-Деменский район – 120,63%,

Козельский район – 112,64%,

Сухиничский район – 111,67%,

Мещовский район – 110,91%,

Ферзиковский район – 108,75%,

Юхновский район – 102,12%,

Куйбышевский район – 101,51%,

Ульяновский район – 97,9%,

Мосальский район – 95,24%,

Тарусский район – 94,84%,

Жиздринский район – 93,42%,

Хвастовичский район – 88,78%,

Дзержинский район – 86,97%,

Людиновский район – 86,36%,

Малоярославецкий район – 86,09%,

Калуга – 85,95%,

Обнинск – 85,9%,

Кировский район – 83,33%,

Износковский район – 82,77%.

Данные на 19 февраля.

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