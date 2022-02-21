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В Калужской области привились от коронавируса 613 815 человек

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 10:31 0 394
В Калужской области привились от коронавируса 613 815 человек

В субботу, 19 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 304 человека. Общее количество вакцинированных достигло 613 815, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.

Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 94,4%.

Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 февраля.

В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.

Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.

Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 февраля 2022 года:

  • Жуковский район – 144,62%,
  • Боровский район – 138,53%,
  • Медынский район – 137,67%,
  • Думиничский район – 133,44%,
  • Перемышльский район – 128,61%,
  • Бабынинский район – 126,5%,
  • Барятинский район – 123,82%,
  • Спас-Деменский район – 120,63%,
  • Козельский район – 112,64%,
  • Сухиничский район – 111,67%,
  • Мещовский район – 110,91%,
  • Ферзиковский район – 108,75%,
  • Юхновский район – 102,12%,
  • Куйбышевский район – 101,51%,
  • Ульяновский район – 97,9%,
  • Мосальский район – 95,24%,
  • Тарусский район – 94,84%,
  • Жиздринский район – 93,42%,
  • Хвастовичский район – 88,78%,
  • Дзержинский район – 86,97%,
  • Людиновский район – 86,36%,
  • Малоярославецкий район – 86,09%,
  • Калуга – 85,95%,
  • Обнинск – 85,9%,
  • Кировский район – 83,33%,
  • Износковский район – 82,77%.

Данные на 19 февраля.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 21.02.2022 10:31 0 394
Тэги: общество коронавирус вакцинация статистика здравоохранение
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