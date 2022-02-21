В Калужской области привились от коронавируса 613 815 человек
В субботу, 19 февраля, в Калужской области привились от коронавируса 304 человека. Общее количество вакцинированных достигло 613 815, сообщили в понедельник в министерстве здравоохранения региона.
Как мы уже ранее рассказывали, в Калужской области планируется привить от COVID-19 650 240 человек. На данный момент план выполнен на 94,4%.
Министерство здравоохранения Калужской области опубликовало статистику о вакцинации от COVID-19 по всем районам за 19 февраля.
В 14 районах нашей области план по вакцинации выполнен более чем на 100%. Еще в четырех - более чем на 90%. Самые высокие показатели по-прежнему в Жуковском районе, самые низкие - в Износковском.
Девять муниципалитетов, среди которых Калуга и Обнинск, находятся среди отстающих.
Выполнение плана по вакцинации от коронавируса в районах Калужской области на 19 февраля 2022 года:
- Жуковский район – 144,62%,
- Боровский район – 138,53%,
- Медынский район – 137,67%,
- Думиничский район – 133,44%,
- Перемышльский район – 128,61%,
- Бабынинский район – 126,5%,
- Барятинский район – 123,82%,
- Спас-Деменский район – 120,63%,
- Козельский район – 112,64%,
- Сухиничский район – 111,67%,
- Мещовский район – 110,91%,
- Ферзиковский район – 108,75%,
- Юхновский район – 102,12%,
- Куйбышевский район – 101,51%,
- Ульяновский район – 97,9%,
- Мосальский район – 95,24%,
- Тарусский район – 94,84%,
- Жиздринский район – 93,42%,
- Хвастовичский район – 88,78%,
- Дзержинский район – 86,97%,
- Людиновский район – 86,36%,
- Малоярославецкий район – 86,09%,
- Калуга – 85,95%,
- Обнинск – 85,9%,
- Кировский район – 83,33%,
- Износковский район – 82,77%.
Данные на 19 февраля.
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