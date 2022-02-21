В Калужской области заболеваемость у детей резко снизилась во время каникул

В понедельник, 21 февраля, в школах Калужской области возобновились занятия в обычном режиме. До этого дети две недели провели на внеплановых каникулах. На планерке в правительстве ситуацию прокомментировал министр образования и науки Калужской области Александр АНИКЕЕВ.

- Объявление школьных каникул привело к улучшению эпидемиологической ситуации среди учащихся и учителей, - сказал региональный министр. - Если на выходе на каникулы мы имели более 15% заболевших детей, то сейчас, по данным нашего мониторинга, он составляет чуть более 2%. Ситуация с заболеваемостью у педагогов стабилизировалась, и школы сегодня принимают детей, все они готовы. И не только школы, но и организации профессионального образования тоже выходят в очный режим работы.

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