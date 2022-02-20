В Калужской области 794 человека заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 794 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 90 890, сообщили в воскресенье, 20 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1345.

Госпитализирован за сутки 61 человек.

Выздоровели еще 231 калужанин. Всего с болезнью справился 69 792 человека.

По всей России выявлено за сутки 170 699 случаев коронавируса. За весь период - 15 370 419. Госпитализированы за сутки – 15 372. Выписаны – 147 296, за весь период – 12 365 238.

За последние сутки в стране от ковида умерли 745 человек, за все время – 345 500.

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