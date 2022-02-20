Калужане помогут жителям Донбасса
В Калужской области комплектуется гуманитарный груз для беженцев из Донецка и Луганска. Об этом в своем телеграмм-канале сообщил губернатор Калужской области Владислав ШАПША.
Также на помощь отправятся и волонтеры из Калужской области.
- Буквально в эти минуты комплектуется гуманитарный груз беженцам из Донецка и Луганска. В ближайшие дни в Ростов уедет первая партия. Вода, продукты, предметы первой необходимости, - написал Шапша. - Также калужские волонтеры готовятся к поездке. Они помогут нашим коллегам и поддержат тех, кто был вынужден покинуть свой родной дом. Если кто-то решит приехать в Калужскую область: встретим, примем, обеспечим кров и питание.
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