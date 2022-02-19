В Калужской области 755 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 755 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 90 096, сообщили в субботу, 19 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Четыре человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1342.

Госпитализированы за сутки 87 человек.

Выздоровели еще 340 пациентов. Всего с болезнью справился 69 561 калужанин.

По всей России выявлено за сутки 179 147 случаев коронавируса. За весь период - 15 199 720. Госпитализированы за сутки – 15 062. Выписаны – 191 098, за весь период – 12 217 942. За последние сутки в стране от ковида умерли 798 человек, за все время – 344 755.

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