В Калужскую область прилетели первые грачи

Первые грачи начали возвращаться в Калугу. В пятницу, 18 февраля, на страницах в соцсетях об этом сообщил начальник отдела воспроизводства и использования объектов животного мира и водных биологических ресурсов министерства природных ресурсов и экологии Калужской области Юрий ГАЛЧЕНКОВ.

- На рассвете 18 февраля 2022 года 5 птиц сидели на своих гнёздах в парке имени К.Э. Циолковского, - написал орнитолог. - Птицы проявляли элементы брачного поведения – красовались и голосили друг перед другом, поправляли веточки в гнёздах. Так как грачи прилетают чаще всего в дневные часы, то, скорее всего, эти птицы появились ещё накануне.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!