Калужская область примет беженцев из ДНР и ЛНР

В пятницу днем, 18 февраля, на фоне сообщений об эскалации конфликта на востоке Украины, власти ДНР объявили о начале эвакуации мирных жителей в Ростовскую область.

Но при необходимости, беженцев примет и Калужская область. Первоначально об этом сообщило РИА "Новости" со ссылкой на неназваннный источник в минвнутренней политики и массовых коммуникаций.

Министр ведомства Олег Калугин подтвердил нам эту информацию, и сообщил, что такова безусловная позиция губернатора Калужской области Владислава Шапши.

В Донецке, уже началась эвакуация из детского дома. Видео сбора детей перед отправкой в Россию распространили сегодня. Они уже прибыли в Ростовскую область.

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