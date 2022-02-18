К середине февраля Калужская область прошла пик заболеваемости пятой волны коронавируса. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в правительстве региона по итогам заседания оперативного штаба.

За последние сутки выявлены 755 новых случаев COVID-19. Это почти в два раза меньше, чем на пике.

В больницах заняты 1343 койки из 1800.

С 21 февраля школы, колледжи, техникуму, вузы и учреждения дополнительного образования возобновят учебу в обычном режиме.

Заместитель губернатора Константин ГОРОБЦОВ отметил, что высокий уровень вакцинации позволил нашему региону относительно спокойно пережить нынешнюю волну ковида.

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