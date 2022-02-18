Главные новости в Калужской области 18 февраля: падения ледяных глыб и обрушение крыши в Калуге
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в пятницу, 18 февраля.
В Калуге глыбы льда упали на три припаркованных автомобиля.
Школы Калужской области возобновят работу в обычном режиме с 21 февраля.
В Калуге частично обрушилась кровля жилого дома на улице Московской.
Жителей Калужской области предупредили о проблемах с телесигналом из-за солнечной интерференции.
В Калуге самолет и горы украсили насосную станцию на улице Генерала Попова.
Что делать калужанам, чтобы отсудить ущерб от текущих крыш. Наша статья.
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