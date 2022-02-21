21 февраля родились Вилонов и Глаголев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 21 февраля.

1883 - родился Никифор Ефремович Вилонов (партийная кличка — Михаил Заводской; 9 (21) февраля 1883, Моршанск, Тамбовская губерния — 18 апреля (1 мая) 1910, Давос, Швейцария) — рабочий Калужских железнодорожных мастерских, один из организаторов социал-демократического движения в Калуге.

1900 (ст.стиль) – у состоящего на государственной службе по Министерству Внутренних дел сельского фельдшера Василия Егоровича Глаголева и его жены Клавдии Александровны родился сын Василий. 26 февраля он был крещен в Васильевской церкви Калуги. Василий Васильевич Глаголев (21.02.1900 -21.09.1947) вошел в историю как советский военачальник, командовавший дивизиями, корпусами и армиями в Великой Отечественной войне, Герой Советского Союза (1 ноября 1943 года). Прославленный военачальник похоронен на Новодевичьем кладбище в Москве. К сожалению, дата рождения В.В.Глаголева долгое время указывалась неверно, ошибочно она указана даже на его надгробии. Однако, в госархиве Калуги обнаружена метрическая запись о рождении Василия Васильевича: 21.02.1900. Имя Глаголева носят улицы в Калуге, Москве, Минске.

1902 - "ДОМИК ГОГОЛЯ"

21 февраля. Сегодня исполняется ровно 50 лет со дня скорбной кончины Николая Васильевича Гоголя... Почин в деле чествования памяти Гоголя приняла существующая у нас в Калуге пушкинская комиссия, а затем образовалась соединенная гоголевская комиссия. Городом отпущено 300 рублей, на которые были устроены в здешнем театре три спектакля...

Если бывшая губернаторская дача в Загородном саду выглядит еще довольно бодро и весело, то Гоголевский домик предан совершенному забвению, забыт городским самоуправлением. В настоящее время в нем живет приставленный к саду полицейский служитель, инвалид николаевских времен. Живой свидетель старины, он прекрасно помнит и этот флигель, и большой дом, и старый сад во времена губернатора Н.М.Смирнова, помнит и его самого. На вопрос корреспондента "КГВ", помнит ли он Гоголя, старик отвечал, что этот вопрос предлагали ему уже многие господа и что он помнит всех бывших после Смирнова губернаторов, но что такого он не упомнит.

Думою решен вопрос о реставрации Гоголевского флигеля, о постановке бюста писателя и о переименовании улицы Одигитриевской в улицу Гоголевскую.

(К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1917 - в селе Алпеево Орловской области родился Иван Федорович Милёхин (21.02.1917 – 7.04.2005). Участник Великой Отечественной войны полковник Милёхин награжден орденом Красного Знамени, орденом Александра Невского, тремя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны и многими воинскими медалями. С 60-летием победы в Курской битве И.Ф. Милёхин, как участник тех событий 1943 года, получил поздравление от Президента России Владимира Путина. Почетный гражданин городов Калуги и Жиздры, Бабынинского района и поселка Воротынск, организатор Поста № 1 в честь памяти воинов Великой Отечественной на площади Победы в Калуге. Похоронен на калужском Трифоновском кладбище (Малинники), 10 июня 2011 года на могиле открыт памятник Ивану Милёхину.

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