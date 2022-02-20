20 февраля родился Герой Советского Союза Николай Шепелев

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 20 февраля.

1907 – «ПОСЛЕДНЯЯ ТУЧА РАССЕЯННОЙ БУРИ

Просуществовавшую 102 дня Вторую Государственную думу (20 февраля - 3 июня) пресса и мемуаристы обзывали по-разному: "дума народного невежества", "рассадница бунтовщиков", "прибежище еврейского терроризма" и т.п. Выражаются сильно российские политики! А заседали в Таврическом дворце Петербурга от Калужской губернии пятеро депутатов: председатель Мещовской земской управы дворянин В.Н.Тетеревенков, член правления Мальцевских заводов, инженер-технолог Л.К.Шешминцев, бывший Мосальский предводитель дворянства И.В.Шепелев, крестьянин Козельского уезда дер.Решетной, сельский староста И.В.Сорокин и злополучный подбужский волостной старшина И.И.Сопликов. Все избранники принадлежали к монархической партии "Союз 17 октября".

Разгон II Думы знаменовал собою вошедший в историю "Третьеиюньский государственный переворот" и конец первой русской революции». (К.Афанасьев «Летопись провинции»)

1924 – в деревне Шерстянка Челябинской области родился Николай Федорович Шепелёв (20.02.1924-12.03.1984), Герой Советского Союза (17.10.1943). Удостоен звания Героя за подвиг, совершенный им при форсировании Днепра. Службе в армии он посвятил более 25 лет своей жизни. После войны жил в г. Калуге, работал на заводе «Калугаприбор». Похоронен в Калуге.

1975 – умер Иван Сергеевич Соколов-Микитов (1892 –1975), русский и советский писатель, журналист, специальный корреспондент. И. С. Соколов-Микитов родился в Осеках Калужской губернии в семье Сергея Никитича Соколова — управляющего лесными угодьями богатых купцов Коншиных.

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