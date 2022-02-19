19 февраля в Калуге открыт Дом Чижевского

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 19 февраля.

1918 - в деревне Кривское Боровского района родился Василий Васильевич Мигунов (19.02.1918 – 31.03.1942), командир истребительного авиаполка, Герой Советского Союза (22.10.1941). Похоронен в городе Торжок Тверской области.

1920 – в деревне Казаковка Мещовского района Калужской области родилась Анна Алексеевна Лосева, Почетный гражданин города Балабаново. Отмечена медалями «За доблестный труд», «За трудовое отличие». Вся трудовая деятельность Анны Алексеевны связана с педагогикой. После окончания Козельского педучилища в 1937 г. она пришла в деревенскую школу Сухинического района учителем начальных классов и 40 лет отдала делу образования.

2000 - в Калуге, по ул. Московской, д. 62, открыт Научно-мемориальный и культурный центр Александра Леонидовича Чижевского (7.02(26.01).1897- 20.12.1964). Он раскрывает историю рождения новой отрасли биофизики и медицины и создания в Калуге первой в мире лаборатории аэроионизации. В этом доме Чижевский жил и работал почти 15 лет.

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