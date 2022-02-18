Жителей Калужской области предупредили о проблемах с телесигналом из-за солнечной интерференции

С 21 февраля в небе над Калужской областью начнется весенняя солнечная интерференция. Из-за этого до 16 марта возможны проблемы с приемом телесигнала, сообщили в пятницу в Калужском областном радиотелевизионном передающем центре.

Прерывание сигнала продолжительностью от нескольких секунд до пяти минут возможно ежедневно в период с 11:57 до 13:05.

Такое явление возникает, когда солнце, спутник связи и принимающая станция оказываются на одной линии. Излучение звезды глушит сигналы со спутника.

Как пояснили в радиотелевизионном центре, в пиковые моменты станции переключаются на резервные спутники, но оборудование телезрителей не всегда быстро может отреагировать на эти изменения.

- Это приводит к замиранию, рассыпанию или полному пропаданию картинки, - заявили в ОРПЦ. - Если качество изображения не приходит в норму, рекомендуется перезагрузить телевизор или приставку.

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