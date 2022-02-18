В Калужской области предприятие оштрафовали за складирование стальных труб рядом с домами

В Калужской области на 100 тысяч рублей оштрафовали компанию, которая складировала стальные трубы рядом с жилыми домами в деревне Кривошеино Жуковского района. Об этом в пятницу, 18 февраля, сообщили в региональной прокуратуре.

Эти трубы ранее использовались в магистральных газопроводах.

- Место хранения не отвечало требованиям, предъявляемым к местам накопления отходов IV класса опасности. 68 труб складировались на открытой площадке без твердого покрытия, которая не имеет ливневой канализации, - рассказали в прокуратуре.

После разбирательства трубы все-таки убрали.

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