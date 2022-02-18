В Калужской области 727 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 727 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 89 341, сообщили в пятницу, 18 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Один человек скончался. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1338.

Госпитализированы за сутки 107 человек.

Выздоровел еще 401 пациент. Всего с болезнью справился 69 221 калужанин.

Вакцинирован от ковида, по последним официальным данным, 610 481 житель Калужской области.

По всей России выявлен за сутки 180 071 случай коронавируса. За весь период - 15 020 573. Госпитализированы за сутки – 18 632. Выписаны – 198 369, за весь период – 12 026 844. За последние сутки в стране от ковида умерли 784 человека, за все время – 343 957.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!