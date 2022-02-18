В Калужской области найден живым пропавший 45-летний мужчина

В городе Сухиничи Калужской области найден живым 45-летний мужчина, о поисках которого мы рассказывали в начале нынешней недели. Об этом сообщили 17 февраля в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт Калуга».

- Найден. Жив! – написал волонтеры.

Что именно с ним произошло, пока не уточняется.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!