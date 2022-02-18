В Калужской области за неделю подорожали помидоры, капуста, яблоки и сахар

В Калужской области за неделю, с 9 по 16 февраля, зафиксирован рост цен на некоторые продукты. Об этом в пятницу сообщили в правительстве региона.

Больше всего подорожали помидоры и капуста – на 2,3%. Яблоки прибавили в цене за семь дней 0,9%, сахар – 0,8%. Ничего не подешевело.

По официальным данным, в Калуге по сравнению с соседними областными центрами наблюдаются самые низкие цены на куриное мясо, консервы, маргарин, яйца, сахар, соль, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, гречку, капусту и бананы. Самые высокие – на сыры, молоко, лук и огурцы.

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