В Обнинске полиция устроила массовые проверки мигрантов
Полиция Обнинска вместе с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы из Калуги провела массовые проверки мигрантов в наукограде. В пятницу, 18 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.
Документы проверили у 38 человек. И у 30 из них обнаружены нарушения.
На мигрантов составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо условий проживания в России.
- Также проводится проверка по нескольким фактам возможной фиктивной постановки на учет иностранных гражданин по месту пребывания, - заявили в полиции.
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