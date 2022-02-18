В Обнинске полиция устроила массовые проверки мигрантов

Полиция Обнинска вместе с сотрудниками отдельного батальона патрульно-постовой службы из Калуги провела массовые проверки мигрантов в наукограде. В пятницу, 18 февраля, об этом сообщили в региональном управлении МВД.

Документы проверили у 38 человек. И у 30 из них обнаружены нарушения.

На мигрантов составили административные протоколы за нарушение правил въезда либо условий проживания в России.

- Также проводится проверка по нескольким фактам возможной фиктивной постановки на учет иностранных гражданин по месту пребывания, - заявили в полиции.

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