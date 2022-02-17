Калужские депутаты увеличили компенсацию за догазификацию до 50 тысяч рублей

В четверг, 17 февраля, прошло заседание Законодательного собрания Калужской области.

Одним из главных решений, принятых депутатами на первом заседании пятой сессии, стало установление дополнительной меры социальной поддержки отдельным категориям граждан на возмещение расходов, связанных с установкой внутридомового газового оборудования.

- Сегодня мы в два раза увеличили размер выплаты. Она составит 50 тысяч рублей, - рассказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий НОВОСЕЛЬЦЕВ. - Средние расчеты показывают, что на оборудование для газификации дома нужно чуть более 50 тысяч. В эту стоимость входит плита, котел и радиаторы отопления,

Выплата позволит компенсировать расходы на приобретение и установку внутридомового газового оборудования, на услуги по его подключению и проектированию сетей газопотребления в пределах границ земельного участка.

Получить ее смогут:

- инвалиды и участники Великой Отечественной войны;

- их вдовы

- инвалиды боевых действий;

- лица, награжденные знаком «Жителю блокадного Ленинграда»;

- бывшие узники концлагерей;

- родители, супруги военнослужащих, сотрудников ряда силовых ведомств, погибших при исполнении служебных обязанностей;

- многодетные семьи;

- инвалиды I, II группы;

- инвалиды III группы, достигшие возраста 55 лет (женщины), 60 лет (мужчины).



Предоставлять выплату планируется по заявлению граждан. Компенсацию смогут получить те, кто потратил средства на газификацию, начиная с 1 января 2021 года.

Газифицируемый дом должен принадлежать заявителю и находиться на территории Калужской области.

- Мы считаем, что эта мера поддержки ускорит темпы догазификации в регионе. По расчетам министерства труда и социальной защиты более 900 человек смогут ее получить в Калужской области, - отметил Геннадий Новосельцев.

Социальные выплаты

Также депутаты Законодательного собрания проиндексировали социальные выплаты и пособия.

В частности, увеличение коснулось вознаграждений приемным родителям, опекунам и попечителям.

За воспитание приемного ребенка в возрасте от 0 до 3 лет будет выплачиваться 14 492 рубля. За воспитание приемного ребенка в возрасте от 3 до 18 лет – 13 936 рублей. За воспитание приемного ребенка-инвалида в возрасте от 0 до 3 лет – 26 566 рублей, в возрасте от 3 до 18 лет – 24 149 рублей.

Вознаграждение опекунам и попечителям после индексации составит 7 620 рублей на каждого ребенка, находящегося под опекой. На содержание находящихся под опекой детей будет выплачиваться 13 165 рублей. 7620 рублей после индексации будут получать неработающие опекуны на каждого гражданина, признанного судом недееспособным и находящегося под опекой. Работающие и являющиеся пенсионерами опекуны недееспособных граждан будут получать 2 287 рублей. Размер ежемесячной компенсационной выплаты опекунам совершеннолетних недееспособных граждан составит 2 304 рубля.

Проиндексированы также выплаты олимпийцам, заслуженным тренерам и мастерам спорта

Их размер составит для спортсменов Калужской области – участников Олимпийских, Сурдлимпийских, Паралимпийских игр - 30 102 рубля, для имеющих звание «Заслуженный тренер СССР», «Заслуженный тренер РСФСР» или заслуженный тренер бывших союзных республик, «Заслуженный тренер России», «Заслуженный мастер спорта», «Заслуженный мастер спорта СССР», «Заслуженный мастер спорта России», «Почетный спортивный судья России», вышедших на пенсию, проживающих в Калужской области, работающих или работавших в ней не менее трех лет – 17 287 рублей.

Вырос размер ежеквартальных выплат и ежегодных пособий и молодым специалистам сельскохозпроизводства

Специалисты с высшим образованием теперь будут получать 17378 рублей. Молодым специалистам, получившим среднее профессиональное образование по программам подготовки специалистов среднего звена и среднее профессиональное образование по программам подготовки квалифицированных рабочих (служащих) – 13904 и 10428 рублей соответственно. Ежегодное денежное пособие по окончании первого, второго и третьего года работы составит 34758, 57930 и 86895 рублей соответственно.

Другим законом увеличен размер ежемесячной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг специалистам сельской местности.

Заслуженная награда

Одним из ключевых вопросов также стало присвоение звания «Почетный гражданин Калужской области» Ивану Федоровичу Андрианову.

- Пионер-герой Иван Федорович Андрианов является уроженцем Боровского района, - рассказал председатель Законодательного Собрания области Геннадий Новосельцев. - В годы Великой Отечественной войны, когда враг был под Москвой – в конце 1941 года - он совершил подвиг – предупредил наступающие части Красной Армии об огневых точках фашистов. Несмотря на обстрел, он через поле дошел до наших солдат, фактически спас их. Его подвиг был широко известен в советское время. О нем было написано на страницах учебников. Орден Красной звезды ему вручил генерал-лейтенант Михаил Ефремов, - продолжил спикер парламента.

Депутаты единогласно высказались в поддержку такого решения.

- В ближайшее время мы совместно с губернатором вручим этому заслуженному человеку все положенные регалии, - добавил председатель.

Вопросы губернатору

На заседании сессии утвержден перечень вопросов фракций законодательного собрания к отчёту губернатора Калужской области о результатах деятельности правительства за 2021 год.

Обозначен широкий спектр тем. Вопросы касаются мер по улучшению материально-технической базы медучреждений, решения кадровой проблемы в здравоохранении, поддержки медицинских работников, строительства нового корпуса межрайонной больницы в Козельске. Еще одна важная тема – газификация и реализация поручения Президента РФ по подключению домовладений к сетям газораспределения – так называемая догазификация. Сформулированы вопросы, касающиеся реализации программы инициативного бюджетирования, капремонта районных и сельских домов культуры и многих других проблем.

- Через месяц, 17 марта, будет отчет губернатора о работе правительства области за 2021 год перед Законодательным Собранием. Список вопросов от фракций сформирован. Кроме того, каждый депутат в ходе отчета сможет задать вопрос от себя, - подытожил председатель Законодательного собрания области Геннадий Новосельцев.

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