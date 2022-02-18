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Исследование: на праздник россияне хотят смартфоны - какие скидки есть в нашем городе

Опубликовано: 18.02.2022 10:00 0 290
Исследование: на праздник россияне хотят смартфоны - какие скидки есть в нашем городе

Tele2 в преддверии Дня защитника Отечества и Международного женского дня подготовил специальное предложение в розничной сети. Жители региона могут приобрести смартфоны ведущих производителей со скидкой до 5500 рублей и получить на выбор: стильные нашивки для одежды или сумки, тематические наклейки для аксессуаров.

Согласно данным аналитиков, в этом году на 23 февраля и 8 марта одними из самых желанных подарков станут гаджеты, электроника. Поддерживая интересы клиентов, Tele2 запустила акцию в розничной сети. Компания делает скидку 5500 рублей на популярные модели Xiaomi и Samsung и дарит покупателям модные аксессуары. Это – нашивки или стикеры, которыми можно дополнить и украсить подарок. Дополнительно все посетители смогут примерить новую праздничную маску от оператора  для социальной сети Instagram.

Специальная цена на смартфоны действует при оформлении комплекта: покупателю необходимо застраховать смартфон, подключить тариф «Мой онлайн+» и оплатить услуги связи за три месяца. Все позиции должны быть отражены в одном чеке. Так клиенты оператора могут быть спокойны за новый гаджет – страховка защитит его от поломки, кражи, списания средств и других рисков.

Акция «Все сложится» продлится до 13 марта 2022 года. Подробнее об условиях специального предложения на tele2.ru.
 

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Опубликовано: 18.02.2022 10:00 0 290
Тэги: новости компаний
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