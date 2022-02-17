Главные новости в Калужской области 18 февраля: памятник гитаре в Калуге и 10 новых дорожных камер
Коротко рассказываем о главных калужских новостях в четверг, 18 февраля.
В Калуге установят четырехметровую стальную гитару.
В Калужской области 10 новых камер фиксации нарушений ПДД заработают в 2022 году.
Подозреваемого в двойном убийстве в Калуге задержали спустя 17 лет.
В Калужской области установили авторов 49 рассылок о заложенных взрывных устройствах.
В Калуге сотрудница кредитной организации тайно оформила на клиентов 26 займов.
Горуправа Калуги просит убрать автомобили с шести улиц для вывоза снега 18 февраля.
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