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18 февраля родился известный экономист Александр Чупров

Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.02.2022 07:50 1 469
18 февраля родился известный экономист Александр Чупров

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 18 февраля.

1842 – в городе Мосальске Калужской губернии родился Александр Иванович Чупров (6(18).02.1842 – 24.02(8.03).1908). Известный экономист, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук (1887). В 1899 году уехал за границу, умер в Мюнхене. 17 декабря 1908 года Московское общество грамотности учредило в селе Мокрое Жиздринского уезда библиотеку имени А.И. Чупрова.

1884 – в Москве родился Федор Августович Степун (18(6).02.1884-23.02.1965), философ, писатель. Провел детские годы в селе Кондрово Калужской губернии. Его отец был главным директором Кондровских писчебумажных фабрик.

1942 – «ПОДВИГ БОЛЬШЕВИКА ГУРЬЯНОВА...Палачи подвергли Михаила Алексеевича нечеловеческим пыткам. А он - железный, стальной - молчал. Опознанный и преданный вражеским последышем, мерзким Иудой, Гурьянов ничего не сказал о своем отряде, о товарищах, о себе. («Московский большевик», 18 февраля).

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Автор: Марина Рыбакова. Фото из архива.
Опубликовано: 18.02.2022 07:50 1 469
Тэги: история калуги этот день в истории
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