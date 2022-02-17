Федеральное агентство положительно оценило работу Калужской области с национальными общественными объединениями

Калужская область занимает второе место по доле населения, положительно оценивающей межнациональные отношения. Об этом в четверг, 17 февраля, на отчетной коллегии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций рассказал заместитель руководителя Федерального агентства по делам национальностей Станислав БЕДКИН:

- Это средний диапазон значения для Российской Федерации, в котором Калужская область уверенно держится последние три года, - подчеркнул Бедкин. - Мы видим, что работа с национальными общественными объединениями здесь поставлена хорошо. И это позволяет региону сохранять стабильное положение в Российской Федерации.

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