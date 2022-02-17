В Калужской области 202 подростка привились от коронавируса вакциной «Спутник М»

В Калужской области с начала 2022 года привились от коронавируса вакциной «Спутник М» 202 подростка. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщили в правительстве региона.

Добровольная вакцинация проводится детям в возрасте от 12 до 17 лет. Для тех, кто не достиг возраста 15 лет, необходимо письменное разрешение родителей.

Всего в область на данный момент завезли 720 комплектов вакцины «Спутник М».

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