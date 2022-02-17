В Калуге установят четырехметровую стальную гитару

Весной 2022 года в Калуге планируется установить четырехметровую гитару, сделанную из нержавеющей стали. Эта композиция будет посвящена юбилею фестиваля «Мир гитары», который в мае пройдет в 25-й раз. Об этом в четверг, 17 февраля, сообщил главный архитектор города Алексей КОМОВ.

Проект разработал калужский скульптор Михаил Камышанский.

- Прекрасный подарок музыкантам и меломанам Калуги и нашим гостям, любителям качественной, настоящей музыки, - прокомментировал Комов.

Где именно планируется установить гитару, главный архитектор пока не уточнил.

Макет памятника.

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