Геннадий Скляр: «Общественное здоровье на нашей калужской земле – это серьезный фактор всего нашего будущего»

Как мы уже рассказывали, в четверг, 17 февраля, в Калуге прошла отчетная коллегия министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. На ней выступил депутат Государственной Думы от нашего региона Геннадий СКЛЯР.

- Мы с вами прожили, конечно, непростой год. Те угрозы, те вызовы, которые залетают в наш калужский дом, носят очень серьезный характер, - отметил он. - Но мы все вместе сумели сделать так, чтобы все проблемы решались в нашей области спокойно. И, на мой взгляд, это серьезное завоевание всех нас, всего нашего калужского общества. Это завоевание и дальше надо укреплять, потому что турбулентность вошла не только в наш мир, не только в нашу страну, но и в наши дома. И что мы можем противопоставить этой турбулентности, этим вызовам? Прежде всего, конечно, новые серьезные, созидательные идеи и дела. Я бы вообще переименовал министерство в министерство общественного здоровья. С учетом наших всех последних вызовов. Потому что в самом деле общественное здоровье на нашей калужской земле – это серьезный фактор всего нашего будущего. Надо не уставать его укреплять. Я думаю, что отчет сегодняшний показывает, что мы это делаем успешно. Конечно, мы не только отвечали на вызовы, мы успели порадоваться жизни на родной земле. Чего только стоит юбилей Калуги, о котором говорила вся страна. И то, что Калуга была новогодней столицей России. И юбилей Обнинска. И то, что мы не прекратили традицию проведения дней районов и городов. Мы сумели людям дать праздник, дать радость от того, что мы все вместе живем здесь, на калужской земле.

Скляр рассказал, что добрые дела в нашей области делают не только урожденные калужане.

- Мы видим, что, например, у нас скоро откроется филиал Эрмитажа, а кто автор этого проекта? Алексей Иванович Александров – житель Санкт-Петербурга, который убедил Пиотровского [директора Эрмитажа Михаила Пиотровского – прим. ред.], что в Калуге должен быть филиал Эрмитажа, - подчеркнул Скляр. - Вот несколько дней назад мой новый коллега, ректор Московского университета химического, когда мы с ним знакомились, он сразу произнес: «Вы знаете, у меня дача на калужской земле, около парка Птиц, вообще, давайте откроем менделеевский класс в Обнинске». Понимаете, люди, которые как-то прикоснулись к нашей земле, они, по сути, наши калужане. Вчера мне звонит московский житель Мещовского района, который отремонтировал уникальные часы на колокольне в центре города Мещовска. Он мне звонит: «У нас есть дальнейший план действий, давайте все будем делать вместе». О таких людях нужно рассказывать. В программе «Мы россияне» нужно сделать подпрограмму «Мы калужане». И рассказывать об этих людях! Тогда вот эта эстафета добрых дел будет содержанием социальных сетей, а не выражение враждебности, злобы и раздражения. Мы должны эту добрую позитивную повестку упорно делать главной основой нашего общества.

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