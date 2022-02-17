Владислав Шапша поддержал создание в Калужской области Центра поддержки НКО

Губернатор Калужской области Владислав ШАПША высказался в поддержку некоммерческих организаций.

- В работе с третьим сектором есть прекрасная возможность поддержать наших гражданских активистов. Сферы очень разные – от помощи животным до поиска людей, - сказал он в четверг, 17 февраля, на коллегии министерства внутренней политики и массовых коммуникаций. - Я поддерживаю предложение о создании в Калужской области Центра поддержки НКО.

На данный момент гражданский сектор в регионе представлен 1549 некоммерческими организациями, рассказал на коллегии министр внутренней политики и массовых коммуникаций Олег КАЛУГИН.

В 2021 году на первый региональный грантовый конкурс при поддержке Фонда президентских грантов подано 40 заявок от некоммерческих организаций региона, 13 из которых получили поддержку на общую сумму свыше 19 миллионов рублей.

В 2021 году на два конкурса Фонда президентских грантов от некоммерческих организаций Калужской области было подано 84 проекта, 18 из которых стали победителями на общую сумму порядка 40 миллионов рублей.

Соотношение проектов от Калужской области, поддержанных Фондом, с общим количеством поступивших заявок от региона составило 21,43 %, что значительно выше среднего показателя по ЦФО (8,21 %).

За 5 лет от Калужской области для участия в конкурсах Фонда было направлено 446 проектов, 107 из которых получили поддержку на 242 миллиона рублей.

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