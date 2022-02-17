Главная Новости Общество
Снегопады COVID-19 Колумнисты Афиша Статьи

В Калужской области 75% жителей позитивно оценивают состояние межнациональных отношений

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.02.2022 12:13 4 253
В Калужской области 75% жителей позитивно оценивают состояние межнациональных отношений

Проведенный в 2021 году в Калужской области социологический опрос показал, что 75% респондентов позитивно оценивают состояние межнациональных отношений. В четверг, 17 февраля, на отчетной коллегии об этом сообщил министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег КАЛУГИН.

По результатам впервые проведенного в этом же периоде социологического исследования на тему «Межэтническое взаимодействие в молодежной среде Калужской области» 88,5% представителей молодежи не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности.

- От правильно выстроенного взаимодействия органов власти с национально-культурными общественными организациями во многом зависит стабильность этнополитической и этносоциальной ситуации в Калужской области, - отметил Калугин.

Основными мероприятиями министерства в 2021 году в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» стали первый фестиваль - конкурс художественного чтения на языках народов, проживающих в Калужской области, VI межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага, традиционно проводимый в городе Малоярославце, ежегодный фестиваль творчества «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года.

По словам министра, особое место занимает фестиваль «Мы – россияне», впервые организованный в Калужской области в рамках мероприятия «Социально - культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество на территории Калужской области». Его проведение запланировано и в текущем году. 

- Цель остается неизменной: полноценная интеграция выходцев из Средней Азии и Закавказья в единую российскую нацию, то есть изменение их идентичности. Причем работа ведется не только со школьниками, но также их родителями, - сообщил Калугин.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!

Дмитрий Ивьев , Фото из архива КП40.
Опубликовано: 17.02.2022 12:13 4 253
Тэги: общество область
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 4 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
ВТБ в Калужской области в полтора раза увеличил выдачу ипотеки
В Калужской сбытовой компании действует многоканальный номер телефона «горячей линии»
Потребители, дважды не допустившие энергетиков к прибору учета потребленной электроэнергии, будут платить за свет с повышающим коэффициентом
Энергетики «Калугаэнерго» приняли участие в отчете главы Тарусского района
Энергетики и Служба судебных приставов продолжают совместную работу по борьбе с неплатежами за потребленную электрическую энергию
Новости
ОПРОС
Уважаемые читатели, а вы привились от коронавируса и когда? 
Всего проголосовало: 1208
Новости Обнинска
Новости партнеров
Как сэкономить благодаря скидочным купонам?
Использование оффшорных, мидшорных и оншорных компаний
Выбор и оформление кредитной карты

© 2007-2022 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

Яндекс.Метрика

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru