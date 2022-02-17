В Калужской области 75% жителей позитивно оценивают состояние межнациональных отношений

Проведенный в 2021 году в Калужской области социологический опрос показал, что 75% респондентов позитивно оценивают состояние межнациональных отношений. В четверг, 17 февраля, на отчетной коллегии об этом сообщил министр внутренней политики и массовых коммуникаций региона Олег КАЛУГИН.

По результатам впервые проведенного в этом же периоде социологического исследования на тему «Межэтническое взаимодействие в молодежной среде Калужской области» 88,5% представителей молодежи не испытывают неприязни к представителям какой-либо национальности.

- От правильно выстроенного взаимодействия органов власти с национально-культурными общественными организациями во многом зависит стабильность этнополитической и этносоциальной ситуации в Калужской области, - отметил Калугин.

Основными мероприятиями министерства в 2021 году в рамках государственной программы «Укрепление единства российской нации и этнокультурное развитие в Калужской области» стали первый фестиваль - конкурс художественного чтения на языках народов, проживающих в Калужской области, VI межрегиональный фестиваль национальных культур «Россия – наш единый дом», приуроченный ко Дню Российского флага, традиционно проводимый в городе Малоярославце, ежегодный фестиваль творчества «УграФест», посвященный Великому стоянию на реке Угре 1480 года.

По словам министра, особое место занимает фестиваль «Мы – россияне», впервые организованный в Калужской области в рамках мероприятия «Социально - культурная адаптация и интеграция иностранных граждан в российское общество на территории Калужской области». Его проведение запланировано и в текущем году.

- Цель остается неизменной: полноценная интеграция выходцев из Средней Азии и Закавказья в единую российскую нацию, то есть изменение их идентичности. Причем работа ведется не только со школьниками, но также их родителями, - сообщил Калугин.

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