В Калужской области 786 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 786 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 88 614, сообщили в четверг, 17 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Три человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1337.

Госпитализированы за сутки 107 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 403 пациента. Всего с болезнью справились 68 820 калужан.

Вакцинирован от ковида, по последним официальным данным, 610 481 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 180 622 случая коронавируса. За весь период - 14 840 502. Госпитализированы за сутки – 18 090. Выписаны – 185 082, за весь период – 11 828 425. За последние сутки в стране от ковида умерли 790 человек, за все время – 343 173.

То, о чем мы не можем говорить здесь, читайте в нашем телеграм-канале https://t.me/kp40ru. Подписывайтесь, комментируйте, предлагайте свое!