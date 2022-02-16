Главные новости в Калужской области 16 февраля: новые дорожные камеры и репортаж с улицы Цоя

Коротко рассказываем о главных калужских новостях в среду, 16 февраля.

В Калуге на перекрестке улиц Кирова и Рылеева установили камеры, фиксирующие пересечение стоп-линии.

Чтобы было не прохладно: калужанин переименовал свою улицу в честь Виктора Цоя.

Городская управа Калуги предупредила об эвакуации восьми брошенных автомобилей.

В Калужской области с 1 июля вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения.

Калужский горнолыжник Александр Андриенко занял 26 место в слаломе на Олимпиаде в Пекине.

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