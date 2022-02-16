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В Калужской области с 1 июля вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2022 16:14 0 475
В Калужской области с 1 июля вводится автоматизированная упрощенная система налогообложения

С 1 июля 2022 года в Калужской области начнет действовать автоматизированная упрощенная система налогообложения (АУСН). В среду, 16 февраля, по итогам встречи с руководителем Федеральной налоговой службы Даниилом Егоровым об этом сообщил губернатор Владислав ШАПША.

- Это позволит освободить налогоплательщиков от необходимости сдачи практически всей отчетности в инспекцию и фонды, - подчеркнул Шапша.

Эксперимент будет проходить в нашем регионе, а также в Москве, Московской области и Татарстане до 2027 года. 

Такая система налогообложения будет доступна для индивидуальных предпринимателей и микропредприятий со штатом до пяти сотрудников и годовым доходом до 60 миллионов рублей. По сравнению с обычной «упрощенкой» ставки в АУСН выше - 8% от доходов или 20% с доходов за вычетом расходов вместо 6% и 15% соответственно. При этом предполагается освобождение от уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.

Также предпринимателей освободят от обязанности подавать отчетность в налоговые органы и внебюджетные фонды. ФНС сама начислит налоги на основе данных контрольно-кассовой техники и операций по счетам в уполномоченных банках. На банки бизнес сможет переложить исчисление и уплату сумм НДФЛ с доходов работников.

При этом применять АУСН не смогут предприниматели, применяющие другие налоговые режимы, иностранные компании, профессиональные участники рынка ценных бумаг, микрофинансовые организации, ломбарды, нотариусы и адвокаты, занимающиеся частной практикой, а также предприниматели, использующие механизм единого налогового платежа.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 16.02.2022 16:14 0 475
Тэги: общество экономика налоги владислав шапша
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