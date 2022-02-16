В Калуге семейная пара отпраздновала 60 лет со дня свадьбы

В среду, 16 февраля, Виталий Петрович и Тася Федоровна СУЩЕНКО из Калуги отпраздновали бриллиантовую свадьбу - 60 лет совместной жизни. Об этом сообщили в городском управлении ЗАГС.

Они познакомились в 1961 году в городе Орск Оренбургской области. На следующий год поженились.

Сейчас главе семейства 85 лет, его супруге – 81. Они воспитали троих детей, стали бабушкой и дедушкой девяти внуков и прабабушкой и прадедушкой пяти правнуков.

Как отмечают в загсе, каждый год семья на машине навещает родственников и друзей в Оренбургской области, Казахстане, Киргизии и Мордовии. Виталий Петрович всегда сам за рулем.

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