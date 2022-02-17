17 февраля Екатерина II переименовала Рупосов в Юхнов

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 17 февраля.

1777 - вышел Указ императрицы Екатерины II о переименовании города Рупосова Смоленского наместничества в город Юхнов.

1842 – в городе Мосальске Калужской губернии родился Александр Иванович Чупров (6(18).02.1842 – 24.02(8.03).1908). Известный экономист, профессор, член-корреспондент Российской Академии наук (1887). В 1899 году уехал за границу, умер в Мюнхене. 17 декабря 1908 года Московское общество грамотности учредило в селе Мокрое Жиздринского уезда библиотеку имени А.И. Чупрова.

1884 – в Москве родился Федор Августович Степун (18(6).02.1884-23.02.1965), философ, писатель. Провел детские годы в селе Кондрово Калужской губернии. Его отец был главным директором Кондровских писчебумажных фабрик.

1924 – умер Евгений Федорович Боур - известный актер и режиссер Калужского театра. (К. Афанасьев «Летопись провинции»)

1942 – «ПОДВИГ БОЛЬШЕВИКА ГУРЬЯНОВА. Палачи подвергли Михаила Алексеевича нечеловеческим пыткам. А он - железный, стальной - молчал. Опознанный и преданный вражеским последышем, мерзким Иудой, Гурьянов ничего не сказал о своем отряде, о товарищах, о себе». («Московский большевик», 18 февраля).

1977 – в год своего 200-летия Калужский облдрамтеатр награжден орденом Трудового Красного Знамени. «Большой, интересный, содержательный путь прошел Калужский театр за 200 лет своего существования. За это немалое время около 24 миллионов зрителей побывало на его спектаклях. Многие поколения калужан воспитывались на постановках Калужского театра».

1994 – подписан договор о шефстве между городской Управой г. Калуги и малым ракетным кораблем Черноморского флота «Мираж». На этом корабле проходили службу многие призывники срочной службы нашего города. (Из публикаций В. Продувнова)

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