В Балабаново торговцев на рынке предупредили о предстоящем расторжении договоров с мигрантами

Рынок в Балабаново через три месяца рискует остаться без части продавцов. Администрация Боровского района 15 февраля сообщила, что скоро предпринимателей уведомят о расторжении договоров с теми, кто не имеет российского гражданства. Это связано с ограничениями для мигрантов, принятыми губернатором на прошлой неделе.

- Если в ближайшее время эти частники не получат гражданство РФ, то в соответствии с принятыми губернатором области решениями они утратят право оказывать услуги покупателям, - пояснили в районной администрации. - Что касается продавцов, ответственность за соблюдение региональных нормативных актов в сфере миграции полностью ляжет на их нанимателей.

Постановление правительства Калужской области вступит в силу 21 февраля. При этом иностранцы не смогут работать в некоторых отраслях с 21 мая.

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