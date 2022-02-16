В Калужской области 797 человек заболели коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки выявлены 797 новых случаев коронавируса. Общее количество заболевших выросло до 87 828, сообщили в среду, 16 февраля, в федеральном оперативном штабе.

Два человека скончались. Общее количество умерших за весь период эпидемии достигло 1334.

Госпитализированы за сутки 106 человек.

Выздоровели от коронавируса за день 422 пациента. Всего с болезнью справились 68 417 калужан.

Вакцинирован от ковида, по последним официальным данным, 610 481 житель Калужской области.

По всей России выявлены за сутки 179 284 случая коронавируса. За весь период - 14 659 880. Госпитализированы за сутки – 19 573. Выписан – 172 468, за весь период – 11 643 393. За последние сутки в стране от ковида умерли 748 человек, за все время – 341 635.

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