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Визит к хирургу откладывать нельзя – Александр Мешкорудный

Опубликовано: 16.02.2022 11:38 0 367
Визит к хирургу откладывать нельзя – Александр Мешкорудный

Эти врачи знают своих больных изнутри. Пожалуй, на прием к ним пациенты боятся попасть больше всего. Но именно в данном случае промедление может быть смертельно опасным и потому не стоит откладывать визит к … хирургу.

Тем более что в наше время хирургия продвинулась широко вперед и «есть как и чем смотреть, а главное – лечить, в том числе и самые сложные заболевания». Так говорит о своей профессии врач-хирург высшей квалификационной категории Александр Иванович Мешкорудный. Более тридцати лет он отработал в одной из самых горячих точек Калуги - в Больнице скорой медицинской помощи, получив бесценный опыт, который теперь его главный козырь. Только уже не в условиях стационара, а в амбулатории одного из самых известных в городе частных медицинских центров – клиники «Теорема-Мед».

- Александр Иванович, насколько сложно к вам попасть на прием?

- Обращение в частную поликлинику позволяет избегать томительного ожидания и очередей. Прием ведется строго по записи, мои пациенты приходят к указанному времени и сразу получают нужную им консультацию. В клинике «Теорема-Мед» на улице Московской прием ведут два хирурга, в нашей компетенции выбор различных тактик лечения. Какой именно придерживаться зависит от общего состояния пациента. Как правило, прогнозы выздоровления сейчас оптимистичные, если случаи не запущены.

- Насколько комфортно вам работать в медцентре «Теорема-Мед»?

- У нас очень уютный дружный коллектив, замечательная атмосфера! Идет постоянное обновление медицинского оборудования, расширение штата. С чувством ответственности могу сказать: у нас собраны одни из наиболее квалифицированных кадров, врачи высокой квалификации. В том числе и старая школа, доктора, которые при помощи персонального компьютера, фонендоскопа, пальпации да на глазок, могут поставить точный диагноз, даже если у него под рукой нет сверх мощного современного оборудования.

- А что это дает, кто-то скажет, лучше сразу пройти дорогое обследование?

- В хирургии бывают ситуации, когда нельзя уже нет времени на долгие обследования. Приходит человек с болью, а там острая венозная непроходимость, восходящий тромбофлебит или подозрение на аппендицит – и речь идет не о здоровье, а о жизни. Опытный хирург видит такие критические ситуации, принимает быстрое решение и отправляет пациента в стационар.

- Какой главный козырь у врачей «старой школы», на ваш взгляд?

- Подход. Нас учили лечить не болезни, а весь организм, видеть человека как единое целое. Хирургия работает на стыке многих других специализаций. Например, человек обращается с серьезными заболеваниями сосудов, вен, кожных проявлений, таких как трофические язвы, а это последствия диабета и лечить приходится не только локальную зону, но и весь организм.

- Пациенты с жалобами на постковидные состояния у вас есть?

- Да, это различные виды сосудистых патологий, хронические венозные дела, после тромбофлебита, обострение лимфовенозной недостаточности. Помимо прочего это и панкреатит, и тот же диабет, который вообще является нашей передовой линией. Его важно как можно раньше диагностировать, ибо есть риск серьезных осложнений.

- Вы ведь работаете и на стыке с ортопедией?

- Да, мы оказываем серьезную помощь людям с нарушениями опорно-двигательного аппарата, совместно с травматологом делаем любые исследования, определяем диагностику на любом уровне любых суставов. К счастью, есть чем обследовать, как точно установить диагноз, чем лечить. Травматолог-ортопед подбирает шикарные стельки, формирует свод стопы, убирает болезненные мозоли без операции даже без колдовства. Человек вставляет в обувь стельки и все у него проходит.

- Совет доктора, как поддерживать здоровье?

- Важно найти ту линию, чтобы вам было комфортно – не переедать, если употребляете алкоголь, то в меру.  Делайте хотя бы простую гимнастику, часто гуляйте на свежем воздухе, но главное – избегайте стрессов – от них все болезни, это правда. И важен общий настрой, моя практика показывает – нередко самые безнадежные больные выздоравливают, если мыслят оптимистично!

Справка:
Александр Иванович Мешкорудный – врач-хирург, высшая квалификационная категория. Выпускник 2-го Московского государственного медицинского института им. Н.И. Пирогова, там же окончил интернатуру и ординатуру по специальности «Хирургия». Владеет хирургическими навыками выполнения амбулаторных неотложных и плановых оперативных вмешательств, а также ударно-волновой терапии. Регулярно участвует в проводимых конференциях хирургов области и России.

Симптомы, при которых срочно необходимо идти на прием к хирургу:

  • Резкие боли в животе, в боку, в области поясницы;
  • Рвота с примесью крови, черный кал – они могут быть признаками внутреннего кровотечения;
  • Припухлость, покраснение в одной из зон на теле, локальное повышение температуры – могут говорить о гнойном воспалении;
  • Открытые раны, инородные тела в мягких тканях, ожоги, обморожения;
  • Локальные боли в суставах, позвоночнике;
  • Проявления нарушений трофики тканей – язвы, свищи, прободения.


 

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Опубликовано: 16.02.2022 11:38 0 367
Тэги: рeклама
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