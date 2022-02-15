В Калужской области пройдет реконструкция Музея военной истории и воинского мемориала «Ильинские рубежи»

В Калужской области планируется реконструкция Музея военной истории и воинского мемориала «Ильинские рубежи». Эта тема во вторник, 15 февраля, обсуждалась во время личного приема граждан губернатором Владиславом ШАПШОЙ в Калуге.

Музей работает с 1975 году. Капитальный ремонт в здании проходил в 2014-м. Тогда же ремонтировали и подъезд к нему.

- В настоящее время музей требует полной реконструкции, - подчеркнули в пресс-службе правительства.

Министерство культуры области сообщает, что ведется разработка проектно-сметной документации на создание нового здания музея, музея военной техники и авиации под открытым небом, восстановление линии обороны 1941 года и благоустройство прилегающей территории.

Губернатор поручил привлечь спонсорские деньги на проведение работ.

- Этот проект знаковый не только для региона, но и для всей страны, - заявил Шапша.

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