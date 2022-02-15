В Калуге очистка дна Яченского водохранилища начнется в 2022 году

В нынешнем году в Калуге планируют начать очистку дна Яченского водохранилища. Об этом во вторник, 15 февраля, по итогам коллегии министерства природных ресурсов и экологии рассказал губернатор Калужской области Владислав ШАПША.

- В этом планируем приступить к очистке Яченского водохранилища. Мы сделали большой объем подготовительных работ, чтобы очистить ливневые стоки, которые идут в водохранилище, - отметил глава региона.

Напомним, дно Яченки собирались чистить еще в прошлом году, однако ресурсов на это не хватило.

Многие годы купание в Яченском водохранилище запрещено из-за грязной воды.

Водохранилище было создано в устье реки Яченки к московской Олимпиаде 1980 года.

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