Главные новости в Калужской области 15 февраля: разъяснения по мигрантам и приговор за смертельное ДТП

Коротко рассказываем о главных калужских новостях во вторник, 15 февраля.

Владислав Шапша объяснил введение ограничений для мигрантов в Калужской области.

В Калуге ужесточили приговор виновнику смертельного ДТП на улице Ленина.

Улицу Плеханова затопило. Наш репортаж.

В Калуге людей обманывают на ремонте стиральных машин. Разбираемся в проблеме.

Минтруда Калужской области порекомендовало всем компаниям перевести сотрудников на удаленку.

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