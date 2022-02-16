16 февраля калужский губернатор попросился в отставку

Продолжаем рубрику «Этот день в истории». Каждый день выходят материалы, с подборкой исторических событий в Калуге и Калужской области на конкретную дату. Сегодня – 16 февраля.

1898 - в селе Пеневичи Хвастовичского района родился Викторин Зарецкий. По убеждению он стал продолжателем семейного дела, поступив в Калужскую семинарию. В годы войны был участником подполья. Еще до начала немецкой оккупации Людинова командир партизанского отряда Василий Иванович Золотухин предложил отцу Викторину помогать советской разведке. Отец Викторин согласился и Золотоухин обучил его тонкостям профессиональной работы в условиях подполья. Как вспоминал Золотухин, педантичный, скрупулезно точный, никогда не опаздывающий, Викторин Александрович был весьма способным учеником. Всеми силами он помогал партизанам - в частности, когда городская управа обложила неимоверным налогом семьи, подозревавшиеся в связи с партизанами, он вместе с церковным старостой, передал Клавдии Азаровой церковные деньги в партизанские семьи. 15 августа 1944 года, будучи в полном сознании, В. Зарецкий скончался. Похоронен на старом городском кладбище, перед окнами алтаря Лазаревского храма.

1911 – собрание Общества изучения природы местного края по обсуждению доклада члена Общества П.Каннинга «О воздухоплавании» о разработке Циолковским проекта металлического управляемого аэростата. Докладчику были предложены вопросы М. Местергази, Н.Дмитриевым, Танским.

1915 (ст. стиль) – Сергей Дмитриевич Горчаков был уволен с должности калужского губернатора согласно его прошению по болезни с «оставлением его церемонимейстером». В его честь 18 апреля 1915 г. был устроен прощальный обед в железнодорожном клубе, на котором присутствовало более 150 человек.

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