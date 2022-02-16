«Ростодар»: снижение затрат и рост прибыли для сельского хозяйства

В Калужской области повсеместно появляются новые производства. Особенно выделяются организации, работающие на отечественное сельское хозяйство.

В 2021 году на рынок органических удобрений России вышла компания с говорящим названием «Ростодар», производственная линия которой расположена как раз в нашей области.

— Калужская область была выбрана нами неслучайно, — ​говорит генеральный директор компании «Ростодар» Никита Музыря. — ​История нашей компании началась с поиска новых путей интенсификации сельскохозяйственного производства в рамках собственного КФХ в Калужской области. Мы начали заниматься сельским хозяйством в 2005 году и, как любым фермерам нам хотелось сократить расходы на химические удобрения, средства защиты растений. Мы начали изучать опыт применения гуминовых препаратов, историю их научного изучения и практического использования и приняли решение организовать собственное производство, основанное на последних разработках в этой сфере, прямо на территории Мещевского района. Второй немаловажный фактор: ​Калужская область не только промышленный, но и аграрный регион. А это значит, у нашего продукта всегда будет спрос.



Многолетний опыт специалистов в сфере аграрных и экологических технологий стал основой для создания линейки продуктов компании «Ростодар». Производитель специализируется на выпуске органо-­минеральных удобрений «Ростодар» и «Фертилак» (на основе куриного помета), кормовой добавки для птиц и крупного рогатого скота.



— Мы усовершенствовали технологию, позволяющую извлечь максимум полезных веществ из низинного торфа, запатентовали ее, и, несмотря на сложности, связанные с пандемией, начали производство в 2020 г., — ​говорит Никита Музыря, — ​Первым опытным хозяйством, где было использовано новое органо-минеральное удобрение Ростодар, стало наше собственное КФХ в Калужской области. Результаты превзошли все ожидания. Экономия средств на озимой ржи, ячмене составила 56%, рентабельность на некоторых культурах достигала 80%.



В течение 2021 года был проведен ряд научно-­практических экспериментов совместно с ведущими аграрными лабораториями: испытательным центром почвенно-­экологических исследований Российского государственного аграрного университета — ​МСХА имени К. А. Тимирязева, кафедрой овощеводства МСХА имени К. А. Тимирязева, Калужским НИИСХ. В ходе экспериментов изучалось влияние «Ростодара» на рост и урожайность растений, а также возможность сокращения химических удобрений и средств защиты растений. Результат, несмотря на сложные погодные условия лета 2021г, весьма оптимистичен: ​при сокращении минеральных удобрений и СЗР на 30–50%, урожайность была выше на 26%, чем в контрольной группе.

Мощность линии по производству нового органо-­минерального удобрения «Ростодар» составляет до 7 тонн в сутки.

Реальный опыт выращивания зерновых и овощных культур с использованием препарата «Ростадар» позволяет достичь высокого экономического эффекта.

Основное действующее вещество препарата — ​биологически активные формы гуминовых кислот — ​гуматы калия.

Особая технология производства при невысоких температурах позволяет сохранить и другие полезные вещества и микроорганизмы, содержащиеся в низинном торфе. В качестве окислителя выступает азот и атомарный кислород, обогащающий и обеззараживающий препарат.

— В наступившем 2022 году наша цель — ​познакомить как можно больше сельхозпроизводителей со всей линейкой продукции «Ростодар». — ​говорит Никита Музыря. — ​Мне кажется очень важно, что мы не только производим удобрение, но и сами являемся производителями зерна, выращиваемого с использованием «Ростодара». Это дополнительный фактор, ​фактор доверия к нашей компании. В этом году мы планируем расширить производство, начать работать не только с оптовиками, но и с розничными покупателями: «​Ростодар» отлично себя зарекомендовал в выращивании овощей. Продолжим изучение влияния препарата на различные культуры вместе с нашими партнерами — Тимирязевской академией и Калужским НИИСХ.

Компания «Ростодар» производит чистый органический продукт, эффективность которого доказана и практикой, и наукой. Близость к сельхозпроизводителям обеспечивает взаимовыгодное сотрудничество и позволяет увеличить урожай и снизить издержки производства. Компания открыта к сотрудничеству и ждет энергичных, открытых к инновациям сельхозпроизводителей, заинтересованных в снижении себестоимости продукции и улучшении ее качества.

Калужская область, Мещевский район,

Сосновское отделение, Совхозная улица, уч-к 12

тел.: +7(977) 502–11–01, +7(964) 797 28 86

www.rostodar.ru

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