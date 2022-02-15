Минтруда Калужской области порекомендовало всем компаниям перевести сотрудников на удаленку

В Калужской области всем работодателям рекомендовано перевести на удаленный режим работы максимальное количество сотрудников. Об этом вечером 14 февраля сообщили в региональном министерстве труда и социальной защиты.

Такие действия необходимы, чтобы защитить людей от COVID-19, подчеркнули в Минтруда.

При этом нормативы по количеству сотрудников, работающих удаленно, не устанавливаются.

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