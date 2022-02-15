В Калужской области толщина льда на закрытых водоемах сократилась до 25 сантиметров

В Калужской области средняя толщина льда на закрытых водоемах составляет 25 сантиметров. Об этом во вторник, 15 февраля, сообщили в городской управе со ссылкой на данные МЧС.

Во время очередного рейда спасатели измерили лед на Воробьевской переправе. В этот момент там находились несколько рыбаков.

Как сообщают спасатели, безопасным для человека считается лед в 10 сантиметров, однако уже сейчас местами наблюдаются промоины. Поэтому при выходе на лед следует быть очень внимательным.

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